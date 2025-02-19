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ЄС поки не збирає саміт через Україну, але тривають консультації про гарантії безпеки – джерело

Тетяна Висоцька, Ірина БалачукСереда, 19 лютого 2025, 13:42
ЄС поки не збирає саміт через Україну, але тривають консультації про гарантії безпеки – джерело
Фото ілюстративне з pixabay.com

У ЄС наразі не мають наміру скликати позачергове засідання Євроради, присвячене питанням мирних перемовин та надання Україні гарантій безпеки, але не виключають проведення такого заходу у майбутньому – після завершення консультацій з державами-членами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на обізнаного високопосадовця ЄС, який говорив на умовах анонімності

Пряма мова співрозмовника видання: "Наразі немає планів щодо проведення позачергового засідання Європейської ради. Але організація такого заходу не виключається, і його метою мають бути досягнення конкретних результатів".

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Деталі: Посадовець додав, що президент Євроради Антоніу Кошта "розпочав процес консультацій з лідерами країн-членів ЄС, на яких розглядаються дві теми: підтримка України з боку ЄС та гарантії безпеки для України".

Він запевнив, що рішення про наступні кроки прийматимуть "на основі цих консультацій".

Передісторія:

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Більше про перший саміт у матеріалі: Коаліція сміливих та Олафа Шольца. Про що домовилися та що стало проблемою на саміті у Парижі.

ЄСУкраїнаросійсько-українська війна
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