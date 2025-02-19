ЕС пока не собирает саммит из-за Украины, но продолжаются консультации о гарантиях безопасности – источник

В ЕС пока не намерены созывать внеочередное заседание Евросовета, посвященное вопросам мирных переговоров и предоставления Украине гарантий безопасности, но не исключают проведения такого мероприятия в будущем – после завершения консультаций с государствами-членами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на осведомленного чиновника ЕС, который говорил на условиях анонимности

Прямая речь собеседника издания: "Пока нет планов по проведению внеочередного заседания Европейского совета. Но организация такого мероприятия не исключается, и его целью должны быть достижения конкретных результатов".

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Детали: Чиновник добавил, что президент Евросовета Антониу Кошта "начал процесс консультаций с лидерами стран-членов ЕС, на которых рассматриваются две темы: поддержка Украины со стороны ЕС и гарантии безопасности для Украины".

Он заверил, что решение о следующих шагах будут принимать "на основе этих консультаций".

Предыстория:

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Ранее сообщалось, что Франция планирует провести в среду, 19 февраля, второй саммит, чтобы обсудить Украину и европейскую безопасность.

Больше о первом саммите в материале: Коалиция смелых и Олафа Шольца. О чем договорились и что стало проблемой на саммите в Париже.