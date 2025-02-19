Бійців КНДР на Курщині переконують, що вони воюють проти солдатів Південної Кореї

Представники спецслужб КНДР розповідають північнокорейським солдатам у Курській області РФ, що вони воюють не лише з українцями, а й військовими з Південної Кореї.

Джерело: 26-річний північнокореєць Рі, якого взяли в полон ДШВ ЗСУ, в інтерв’ю південнокорейському виданню Chosun Ilbo

Дослівно публікація: – Чи були у вашому підрозділі співробітники служби безпеки Міністерства державної безпеки?

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"У кожному батальйоні (близько 500 солдатів) був один або два".

– Вони здійснювали суворий ідеологічний та дисциплінарний контроль?

"Вони стежили і за нашими обов'язками, і за нашою ідеологією. Перед боєм один із них сказав мені, що всі оператори безпілотників в українській армії - південнокорейські солдати".

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Під час бою всі в це вірили?

"(Киває.)"

– Тобто ви воювали, думаючи, що ви протистоїте не лише українським, але й південнокорейським військам?

"(Киває.)"

– Це змушувало вас битися ще відчайдушніше?

"Це був наш перший справжній бойовий досвід. Боротьба не буде легкою. З самого початку підготовки йшлося не лише про фізичну витривалість, а й про ідеологічну. Гірські марші, вправи на витривалість, стрілецькі тренування... все це підживлювалося силою волі. Кинути навчання вважалося ганебним, тому ми тренувалися так, ніби від цього залежало наше життя".

Деталі: В інтерв’ю північнокореєць також розповів, що перед тим, як відправити до Росії, йому сказали, що він їде туди як студент на навчання. "Я й гадки не мав, що буду брати участь у бойових діях", – додає Рі.

До Росії він у складі партії зі ще 2500 співвітчизників вирушив 10 жовтня 2024 року. До Курська вони прибули приблизно в середині грудня (їхали потягом, потім літаком і, нарешті, автобусом).

Стосовно труднощів під час "роботи" з російськими військовими Рі, який отримав посаду снайпера-розвідника, зазначив: "Як солдати нижчої ланки, ми мало взаємодіяли. Усім займалося начальство вищого рангу - боєприпасами, постачанням, одягом. Прямого спілкування між північнокорейськими та російськими солдатами було небагато".

Для спілкування з росіянами бійці КНДР використовували програми-перекладачі для смартфонів. Рі також зазначив, що вперше користувався подібним додатком і ніколи раніше не спілкувався з іноземцями.

На запитання, чи багато ви чули про Південну Корею, Рі зазначив: "Небагато".

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