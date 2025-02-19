Бойцов КНДР на Курщине убеждают, что они воюют против солдат Южной Кореи
Представители спецслужб КНДР рассказывают северокорейским солдатам в Курской области РФ, что они воюют не только с украинцами, но и военными из Южной Кореи.
Источник: 26-летний северокореец Ри, которого взяли в плен ДШВ ВСУ, в интервью южнокорейскому изданию Chosun Ilbo
Дословно публикация: "- Были ли в вашем подразделении сотрудники службы безопасности Министерства государственной безопасности?
"В каждом батальоне (около 500 солдат) был один или два".
- Они осуществляли строгий идеологический и дисциплинарный контроль?
"Они следили и за нашими обязанностями, и за нашей идеологией. Перед боем один из них сказал мне, что все операторы беспилотников в украинской армии - южнокорейские солдаты".
Во время боя все в это верили?
"(Кивает.)"
- То есть вы воевали, думая, что вы противостоите не только украинским, но и южнокорейским войскам?
"(Кивает.)"
- Это заставляло вас сражаться еще отчаяннее?
"Это был наш первый настоящий боевой опыт. Борьба не будет лёгкой. С самого начала подготовки речь шла не только о физической выносливости, но и об идеологической. Горные марши, упражнения на выносливость, стрелковые тренировки... все это подпитывалось силой воли. Бросить обучение считалось позорным, поэтому мы тренировались так, будто от этого зависела наша жизнь".
Детали: В интервью северокореец также рассказал, что перед тем, как отправить в Россию, ему сказали, что он едет туда как студент на учебу. "Я понятия не имел, что буду участвовать в боевых действиях", - добавляет Ри.
В Россию он в составе партии из еще 2500 соотечественников отправился 10 октября 2024 года. В Курск они прибыли примерно в середине декабря (ехали поездом, потом самолетом и, наконец, автобусом).
Относительно трудностей во время "работы" с российскими военными Ри, который получил должность снайпера-разведчика, отметил: "Как солдаты низшего звена, мы мало взаимодействовали. Всем занималось вышестоящее начальство - боеприпасами, снабжением, одеждой. Прямого общения между северокорейскими и российскими солдатами было немного".
Для общения с россиянами бойцы КНДР использовали программы-переводчики для смартфонов. Ри также отметил, что впервые пользовался подобным приложением и никогда раньше не общался с иностранцами.
На вопрос, много ли вы слышали о Южной Корее, Ри отметил: "Немного".
Предыстория:
- 11 января 2025 года стало известно, что украинские воины взяли в плен на Курщине двух военных из Северной Кореи.
- Бойцы ССО показали видео, как взяли в плен и вывезли из России военного Северной Кореи. Другого корейского бойца показали ДШВ.
- Российское издание "Агентство. Новости" выяснило, что поддельный военный билет, который обнаружили у одного из пленных бойцов КНДР, выписан на имя реального жителя российской республики Тыва (Тува).
- Северокорейский военный, которого взяли в плен бойцы Сил спецопераций в Курской области, подтвердил, что имел поддельные российские документы.
- Южная Корея уверяла, что готова забрать к себе северокорейских солдат, захваченных Украиной, если те согласятся на дезертирство.