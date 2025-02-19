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Война 2025

Бойцов КНДР на Курщине убеждают, что они воюют против солдат Южной Кореи

Валентина РоманенкоСреда, 19 февраля 2025, 14:23
Бойцов КНДР на Курщине убеждают, что они воюют против солдат Южной Кореи
северокорейский военнослужащий Рф. фото The Chosunilbo

Представители спецслужб КНДР рассказывают северокорейским солдатам в Курской области РФ, что они воюют не только с украинцами, но и военными из Южной Кореи.

Источник: 26-летний северокореец Ри, которого взяли в плен ДШВ ВСУ, в интервью южнокорейскому изданию Chosun Ilbo

Дословно публикация: "- Были ли в вашем подразделении сотрудники службы безопасности Министерства государственной безопасности?

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"В каждом батальоне (около 500 солдат) был один или два".

- Они осуществляли строгий идеологический и дисциплинарный контроль?

"Они следили и за нашими обязанностями, и за нашей идеологией. Перед боем один из них сказал мне, что все операторы беспилотников в украинской армии - южнокорейские солдаты".

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Во время боя все в это верили?

"(Кивает.)"

- То есть вы воевали, думая, что вы противостоите не только украинским, но и южнокорейским войскам?

"(Кивает.)"

- Это заставляло вас сражаться еще отчаяннее?

"Это был наш первый настоящий боевой опыт. Борьба не будет лёгкой. С самого начала подготовки речь шла не только о физической выносливости, но и об идеологической. Горные марши, упражнения на выносливость, стрелковые тренировки... все это подпитывалось силой воли. Бросить обучение считалось позорным, поэтому мы тренировались так, будто от этого зависела наша жизнь".

Детали: В интервью северокореец также рассказал, что перед тем, как отправить в Россию, ему сказали, что он едет туда как студент на учебу. "Я понятия не имел, что буду участвовать в боевых действиях", - добавляет Ри.

В Россию он в составе партии из еще 2500 соотечественников отправился 10 октября 2024 года. В Курск они прибыли примерно в середине декабря (ехали поездом, потом самолетом и, наконец, автобусом).

Относительно трудностей во время "работы" с российскими военными Ри, который получил должность снайпера-разведчика, отметил: "Как солдаты низшего звена, мы мало взаимодействовали. Всем занималось вышестоящее начальство - боеприпасами, снабжением, одеждой. Прямого общения между северокорейскими и российскими солдатами было немного".

Для общения с россиянами бойцы КНДР использовали программы-переводчики для смартфонов. Ри также отметил, что впервые пользовался подобным приложением и никогда раньше не общался с иностранцами.

На вопрос, много ли вы слышали о Южной Корее, Ри отметил: "Немного".

Предыстория:

КНДРпленныеКурская область война
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