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Війна 2025

Борис Джонсон: рейтинги Зеленського не 4%, вони приблизно такі ж, як у Трампа

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Середа, 19 лютого 2025, 15:40

Експрем'єр Британії Борис Джонсон заперечив низку останніх заяв американського президента Дональда Трампа, однак наголосив, що такі заяви потрібні для мотивації Європи до дій.

Джерело: допис Джонсона у X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Експрем'єр Британії вважає, що європейці мають припинити скандалити з приводу Дональда Трампа і допомагати йому закінчити війну.

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При цьому він сам заперечив Трампові, зокрема, у контексті його заяв про необхідність проведення виборів в Україні.

Пряма мова Джонсона: "Звичайно, країна, яка зазнає насильницького вторгнення, не повинна проводити вибори. У Великій Британії не було загальних виборів з 1935 по 1945 рік.

Звичайно, рейтинги Зеленського не 4%. Насправді вони приблизно такі ж, як і у Трампа".

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Деталі: Однак, на його думку, заяви Трампа не мають на меті бути історично точними, але "мають шокувати європейців і спонукати їх до дій".

Також він згадав про 300 мільярдів доларів заморожених російських активів – переважно в Бельгії.

"Це гроші, які можуть і повинні бути використані для виплат Україні та компенсації США за їхню підтримку", – вважає Джонсон і звинувачує Європу у перешкоджанні розмороженню цих коштів.

"США вважають, що Бельгія, Франція та інші країни блокують. Це абсурд. Потрібно діяти серйозно і швидко", – зазначив Джонсон.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Також Трамп доволі цинічно прокоментував той факт, що України не було на переговорах між американською і російською делегаціями, які проходили у Саудівській Аравії 18 лютого.

ТрампЗеленськийБорис Джонсон
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