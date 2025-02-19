Борис Джонсон: рейтинги Зеленского не 4%, они примерно такие же, как у Трампа

Экс-премьер Британии Борис Джонсон опроверг ряд последних заявлений американского президента Дональда Трампа, однако отметил, что такие заявления нужны для мотивации Европы к действиям.

Источник: сообщение Джонсона в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Экс-премьер Британии считает, что европейцы должны прекратить скандалить по поводу Дональда Трампа и помогать ему закончить войну.

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При этом он сам возразил Трампу, в частности, в контексте его заявлений о необходимости проведения выборов в Украине.

Прямая речь: "Конечно, страна, которая подвергается насильственному вторжению, не должна проводить выборы. В Великобритании не было всеобщих выборов с 1935 по 1945 год.

Конечно, рейтинги Зеленского не 4%. На самом деле они примерно такие же, как и у Трампа".

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Детали: Однако, по его мнению, заявления Трампа не имеют целью быть исторически точными, но "должны шокировать европейцев и побудить их к действиям".

Также он упомянул о 300 миллиардах долларов замороженных российских активов – преимущественно в Бельгии.

"Это деньги, которые могут и должны быть использованы для выплат Украине и компенсации США за их поддержку", – считает Джонсон и обвиняет Европу в препятствовании размораживанию этих средств.

"США считают, что Бельгия, Франция и другие страны блокируют. Это абсурд. Нужно действовать серьезно и быстро", – отметил Джонсон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

Также Трамп довольно цинично прокомментировал тот факт, что Украины не было на переговорах между американской и российской делегациями, которые проходили в Саудовской Аравии 18 февраля.