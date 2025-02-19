Путін заявив, що простої зустрічі з Трампом йому мало

Російський лідер Володимир Путін заявив, що йому мало просто зустрітися з президентом США Дональдом Трампом - необхідно "домогтися опрацювання найважливіших питань".

Джерело: ТАСС із посиланням на слова Путіна

Деталі: Господар Кремля каже, що Росія готова повернутися за стіл переговорів щодо України, але їм недостатньо просто зустрітися з Трампом, треба "домогтися опрацювання найважливіших питань".

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Путін знову заявив, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від діалогу з Європою або Україною, це вони, мовляв, самі "припинили контакти з Москвою".

Він повідомив, що "із задоволенням зустрінеться з Трампом", але зустріч має бути підготовлена. При цьому Путін не готовий сказати, коли така зустріч може відбутися.

Путін підкреслив, що посередники в діалозі між РФ і США не потрібні.

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Російський лідер заявив, що високо оцінює результат переговорів в Ер-Ріяді, і уточнив, що з американського боку на переговорах були "зовсім інші люди" - без упередженості і засуджень. "Я оцінюю їх високо, результат є", - сказав Путін.

Також він повідомив, що на переговорах у Саудівській Аравії сторони домовилися "відновити в нормальному режимі роботу дипломатичних відомств".

Крім того, каже Путін, в Ер-Ріяді було зроблено перший крок до відновлення роботи з "найрізноманітніших напрямків", які становлять "взаємний інтерес". Зокрема, за його словами, обговорювали питання присутності росіян у Сирії.