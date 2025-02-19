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Война 2025

Путин заявил, что простой встречи с Трампом ему мало

Евгений КизиловСреда, 19 февраля 2025, 16:21
Путин заявил, что простой встречи с Трампом ему мало
фото: Getty Images

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему мало просто встретиться с президентом США Дональдом Трампом – необходимо "добиться проработки самых важных вопросов".

Источник: ТАСС со ссылкой на слова Путина

Детали: Хозяин Кремля говорит, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине, но им недостаточно просто встретиться с Трампом, надо "добиться проработки самых важных вопросов".

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Путин снова заявил, что Россия якобы никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной, это они, мол, сами "прекратили контакты с Москвой".

Он сообщил, что "с удовольствием встретится с Трампом", но встреча должна быть подготовлена. При этом Путин не готов сказать, когда такая встреча может состояться.

Путин подчеркнул, что посредники в диалоге между РФ и США не нужны.

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Российский лидер заявил, что высоко оценивает итог переговоров в Эр-Рияде, и уточнил, что с американской стороны на переговорах были "совсем другие люди" — без предвзятости и осуждений. "Я оцениваю их высоко, результат есть", - сказал Путин.

Также он сообщил, что на переговорах в Саудовской Аравии стороны договорились "возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств".

Кроме того, говорит Путин, в Эр-Рияде был сделан первый шаг к возобновлению работы по "самым разным направлениям", которые представляют "взаимный интерес". В частности, по его словам, обсуждали вопрос присутствия россиян в Сирии.

ПутинпереговорыСШАРосcия
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