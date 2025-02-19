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Війна 2025

У Франції не розуміють логіку Трампа, який звинувачує у війні Україну

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоСереда, 19 лютого 2025, 16:49
У Франції не розуміють логіку Трампа, який звинувачує у війні Україну
Софі Прима. фото Getty Images

В уряді Франції не розуміють, чому президент США Дональд Трамп припустив, що український лідер Володимир Зеленський винен у повномасштабному вторгненні Росії та війні.

Джерело: речниця французького уряду Софі Прима, яку цитує Reuters, "Європейська правда"

Деталі: За словами речниці, за останні кілька днів Трамп зробив низку коментарів щодо України без консультацій зі своїми європейськими союзниками.

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"Ми не дуже добре розуміємо логіку", – сказала Прима журналістам, говорячи, що коментарі Трампа були "різні, мінливі і часто незрозумілі".

Трамп в коментарях журналістам у вівторок, сказав, що врегулювати війну впродовж останніх трьох років "було дуже легко" і, за його словами, "навіть посередній переговірник міг би це вирішити".

Україна та її союзники в Європі були приголомшені рішенням Вашингтона і Москви провести мирні переговори в Саудівській Аравії цього тижня. 

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Україна заявила, що не прийме нав'язану їй угоду без її згоди, і європейські лідери підтримали її, а Росія виключила можливість поступок з її боку, зокрема, територіальних.

Президент Франції Емманюель Макрон у середу проведе неформальну зустріч щодо України з деякими європейськими лідерами і Канадою після аналогічної зустрічі з Британією, Італією, Німеччиною, Іспанією, Данією і Нідерландами в понеділок.

Більше про саміт 17 лютого у матеріалі: Коаліція сміливих та Олафа Шольца. Про що домовилися та що стало проблемою на саміті у Парижі.

ФранціяТрампвійна
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