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Война 2025

Во Франции не понимают логику Трампа, который обвиняет в войне Украину

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоСреда, 19 февраля 2025, 16:49
Во Франции не понимают логику Трампа, который обвиняет в войне Украину
Софи Прима. фото Getty Images

В правительстве Франции не понимают, почему президент США Дональд Трамп предположил, что украинский лидер Владимир Зеленский виноват в полномасштабном вторжении России и войне.

Источник: спикер французского правительства Софи Прима, которую цитирует Reuters, "Европейская правда"

Детали: По словам пресс-секретаря, за последние несколько дней Трамп сделал ряд комментариев по Украине без консультаций со своими европейскими союзниками.

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"Мы не очень хорошо понимаем логику", - сказала Прима журналистам, говоря, что комментарии Трампа были „разные, изменчивые и часто непонятные".

Трамп в комментариях журналистам во вторник, сказал, что урегулировать войну в течение последних трех лет "было очень легко" и, по его словам, "даже посредственный переговорщик мог бы это решить".

Украина и ее союзники в Европе были ошеломлены решением Вашингтона и Москвы провести мирные переговоры в Саудовской Аравии на этой неделе.

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Украина заявила, что не примет навязанное ей соглашение без ее согласия, и европейские лидеры поддержали ее, а Россия исключила возможность уступок с ее стороны, в частности, территориальных.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду проведет неформальную встречу по Украине с некоторыми европейскими лидерами и Канадой после аналогичной встречи с Британией, Италией, Германией, Испанией, Данией и Нидерландами в понедельник.

Больше о саммите 17 февраля в материале: Коалиция смелых и Олафа Шольца. О чем договорились и что стало проблемой на саммите в Париже.

ФранцияТрампвойна
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