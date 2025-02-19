Путін заявив, що бійці РФ прорвались на Курщині в Україну: Генштаб спростував

Російський правитель Володимир Путін заявив, що його війська в Курській області перейшли на територію України. Сили оборони спростували цю заяву.

Джерело: Путін, якого цитують російські ЗМІ, речник Генштабу ЗСУ майор Дмитро Лиховій у Facebook

Пряма мова Путіна: "Найостанніша інформація, яку мені доповіли буквально годину тому - сьогодні вночі бійці 810-ї бригади перетнули кордон Російської Федерації та України, вийшовши на територію противника".

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Деталі: В Генштабі пояснюють, що на тлі загальних "не найкращих настроїв" в українських соцмережах росіяни намагаються поширювати додаткові вкиди, зокрема що стосується якихось проривів української оборони в Курській області та масового заходу на територію України. Це не відповідає дійсності, наголосив речник ГШ Лиховій.

Він повідомив, що станом на 15-ту годину в Курській області з початку доби було зафіксовано 12 бойових зіткнень, з них три ще тривали (решта вже відбиті). Одна з відбитих атак, ще близько шостої ранку, була спробою російського підрозділу просунутися в бік державного кордону України на дирекції Ніколаєво-Дар'їно - Журавка.

Пряма мова Лиховія:"Спроба успіху не мала. Підстави для паніки відсутні. Збройні сили України продовжують ведення оборонної операції в Курській області РФ, утримуючи кілька сотень квадратних кілометрів території країни-агресора.

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Не ведіться на ІПСО, підтримуйте та посилюйте українське військо - ось наша найкраща переговорна позиція".