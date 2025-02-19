Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Путін заявив, що бійці РФ прорвались на Курщині в Україну: Генштаб спростував

Валентина РоманенкоСереда, 19 лютого 2025, 16:58
Путін заявив, що бійці РФ прорвались на Курщині в Україну: Генштаб спростував
Ілюстративне фото ОК "Захід" Сухопутних військ ЗСУ

Російський правитель Володимир Путін заявив, що його війська в Курській області перейшли на територію України. Сили оборони спростували цю заяву.

Джерело: Путін, якого цитують російські ЗМІ, речник Генштабу ЗСУ майор Дмитро Лиховій у Facebook

Пряма мова Путіна: "Найостанніша інформація, яку мені доповіли буквально годину тому - сьогодні вночі бійці 810-ї бригади перетнули кордон Російської Федерації та України, вийшовши на територію противника".

Реклама:

Деталі: В Генштабі пояснюють, що на тлі загальних "не найкращих настроїв" в українських соцмережах росіяни намагаються поширювати додаткові вкиди, зокрема що стосується якихось проривів української оборони в Курській області та масового заходу на територію України. Це не відповідає дійсності, наголосив речник ГШ Лиховій.

Він повідомив, що станом на 15-ту годину в Курській області з початку доби було зафіксовано 12 бойових зіткнень, з них три ще тривали (решта вже відбиті). Одна з відбитих атак, ще близько шостої ранку, була спробою російського підрозділу просунутися в бік державного кордону України на дирекції Ніколаєво-Дар'їно - Журавка.

Пряма мова Лиховія:"Спроба успіху не мала. Підстави для паніки відсутні. Збройні сили України продовжують ведення оборонної операції в Курській області РФ, утримуючи кілька сотень квадратних кілометрів території країни-агресора.

РЕКЛАМА:

Не ведіться на ІПСО, підтримуйте та посилюйте українське військо - ось наша найкраща переговорна позиція".

Курська область війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Чи можливі вибори 26 жовтня та навіщо ЦВК оновлює дані – пояснення голови комісії
20 лютого діятимуть довготривалі обмеження електроенергії для бізнесу
Трамп назвав Зеленського "диктатором"
В Україні на третину зменшаться ціни на 100 ліків: які препарати входять в перелік
Путін заявив, що бійці РФ прорвались на Курщині в Україну: Генштаб спростував
Борис Джонсон: рейтинги Зеленського не 4%, вони приблизно такі ж, як у Трампа
Усі новини...
Зеленський спростував заяви про $500 мільярдів допомоги від США
Путін заявив, що простої зустрічі з Трампом йому мало
Трамп заявив, що переговори з росіянами були "успішними"
Єрмак заявив Келлогу, що українці хочуть закінчити війну справедливим миром
Останні новини
19:41
Віцепрезидент США розкритикував Зеленського за "поливання брудом" Трампа
19:39
В Україні викрили масштабне підпільне виробництво батарейок відомого бренду
19:37
Данія витратить на оборону на $7 млрд більше у наступні два роки
19:26
Росіяни атакували прифронтову громаду Запорізької області, є поранений
19:17
Україна експортувала до Росії сталі на 21 мільйон доларів торік
19:10
Прем'єр Норвегії заявив, що називати Зеленського диктатором немає жодних підстав
19:05
Витягли з того світу: у Львові врятували священника, який отримав 70% опіків поверхні тіла
19:01
ЄС інвестує майже мільярд євро у захист підводних кабелів від саботажу
18:54
Президент Литви запропонував Європі план підтримки України
18:54
Двоє сиріт і підлітки, що отримали повістки від росіян: до України повернули 15 дітей з окупації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: