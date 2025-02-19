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Война 2025

Путин заявил, что бойцы РФ прорвались на Курщине в Украину: Генштаб опроверг

Валентина РоманенкоСреда, 19 февраля 2025, 16:58
Путин заявил, что бойцы РФ прорвались на Курщине в Украину: Генштаб опроверг
Иллюстративное фото ОК «Запад» Сухопутных войск ВСУ

Российский правитель Владимир Путин заявил, что его войска в Курской области перешли на территорию Украины. Силы обороны опровергли это заявление.

Источник: Путин, которого цитируют российские СМИ, спикер Генштаба ВСУ майор Дмитрий Лиховий в Facebook

Прямая речь Путина: "Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад - сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины, выйдя на территорию противника".

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Детали: В Генштабе объясняют, что на фоне общих "не самых лучших настроений" в украинских соцсетях россияне пытаются распространять дополнительные вбросы, в частности касающиеся каких-то прорывов украинской обороны в Курской области и массового захода на территорию Украины. Это не соответствует действительности, подчеркнул спикер ГШ Лиховий.

Он сообщил, что по состоянию на 15 часов в Курской области с начала суток было зафиксировано 12 боевых столкновений, из них три еще продолжались (остальные уже отбиты). Одна из отраженных атак, еще около шести утра, была попыткой российского подразделения продвинуться в сторону государственной границы Украины на дирекции Николаево-Дарьино - Журавка.

Прямая речь Лиховия: "Попытка успеха не имела. Основания для паники отсутствуют. Вооруженные силы Украины продолжают ведение оборонительной операции в Курской области РФ, удерживая несколько сотен квадратных километров территории страны-агрессора.

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Не ведитесь на ИПСО, поддерживайте и усиливайте украинское войско - вот наша лучшая переговорная позиция".

Курская область война
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