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Війна 2025

Трамп заявив, що переговори з росіянами були "успішними"

Христина Бондарєва, Євген КізіловСереда, 19 лютого 2025, 18:24
Трамп заявив, що переговори з росіянами були успішними
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп у соцмережах похвалився "успішними переговорами" з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікаціюТрампа в Truth Social

Деталі: Трамп написав, що "такий собі комік Володимир Зеленський вмовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти".

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При цьому він неправдиво заявив, що Сполучені Штати витратили на підтримку України "на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа", і що президент Зеленський нібито визнає, що половина грошей, які йому надіслали США, "зникли".

"Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, що, за загальним визнанням, може зробити лише Трамп і адміністрація Трампа. Байден ніколи не намагався, Європа не змогла принести мир, а Зеленський, ймовірно, хоче зберегти доступ до легких грошей", – написав американський президент.

Нагадаємо, Зеленський 19 лютого розкритикував заяви команди Трампа про обсяги допомоги Україні.

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Він також відповів на заяви Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

ТрампРосіяпереговоривійна
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