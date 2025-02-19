Трамп заявив, що переговори з росіянами були "успішними"

Президент США Дональд Трамп у соцмережах похвалився "успішними переговорами" з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікаціюТрампа в Truth Social

Деталі: Трамп написав, що "такий собі комік Володимир Зеленський вмовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти".

Реклама:

При цьому він неправдиво заявив, що Сполучені Штати витратили на підтримку України "на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа", і що президент Зеленський нібито визнає, що половина грошей, які йому надіслали США, "зникли".

"Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, що, за загальним визнанням, може зробити лише Трамп і адміністрація Трампа. Байден ніколи не намагався, Європа не змогла принести мир, а Зеленський, ймовірно, хоче зберегти доступ до легких грошей", – написав американський президент.

Нагадаємо, Зеленський 19 лютого розкритикував заяви команди Трампа про обсяги допомоги Україні.

РЕКЛАМА:

Він також відповів на заяви Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.