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Война 2025

Трамп заявил, что переговоры с россиянами были "успешными"

Кристина Бондарева, Евгений КизиловСреда, 19 февраля 2025, 18:24
Трамп заявил, что переговоры с россиянами были успешными
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп в соцсетях похвастался "успешными переговорами" с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Трампа в Truth Social

Детали: Трамп написал, что "такой себе комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть".

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При этом он ложно заявил, что Соединенные Штаты потратили на поддержку Украины "на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа", и что президент Зеленский якобы признает, что половина денег, которые ему прислали США, "исчезли".

"Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией, что, по общему признанию, может сделать только Трамп и администрация Трампа. Байден никогда не пытался, Европа не смогла принести мир, а Зеленский, вероятно, хочет сохранить доступ к легким деньгам", – написал американский президент.

Напомним, Зеленский 19февраля раскритиковал заявления команды Трампа об объемах помощи Украине.

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Он также ответил на заявления Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

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