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Війна 2025

Двоє людей загинули, ще п'ятеро поранені через російські обстріли Куп'янщини

Тетяна ОлійникСереда, 19 лютого 2025, 18:37
Двоє людей загинули, ще п'ятеро поранені через російські обстріли Куп'янщини
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російська армія 19 лютого атакувала місто Куп'янськ, селища Купʼянськ-Вузловий та Вільхуватку на Харківщині. У результаті двоє людей загинули, ще п'ятеро постраждали.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 19 лютого близько 15:30 збройні сили РФ вдарили КАБами по приватному житловому сектору у м. Купʼянськ. З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло 59-річного чоловіка. У місті пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь, господарчі приміщення".

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Деталі: У Вільхуватці Купʼянського району орієнтовно о 13:25 по приватному сектору росіяни вдарили FPV-дроном. Отримали поранення двоє чоловіків віком 65 та 55 років. Пошкоджено приватні домоволодіння.

 
 

Крім того, сьогодні у селищі Купʼянськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу загорівся будинок. Отримали поранення двоє мирних мешканців. У важкому стані обох потерпілих госпіталізували до лікарні.

Оновлено: О 20:00 у прокуратурі повідомили, що війська РФ повторно атакували Купʼянськ. Під ворожим ударом – приватний житловий сектор. Загинув чоловік 59 років, його 60-річна дружина зазнала гострої реакції на стрес.

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Пошкоджено щонайменше 12 будинків, господарчі забудови, авто. Попередньо встановлено, що обстріл вівся з РСЗВ.

Харківська областьобстрілвійна
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