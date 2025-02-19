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Война 2025

Один человек погиб, еще четверо ранены из-за российских обстрелов Купянщины

Татьяна ОлейникСреда, 19 февраля 2025, 18:37

Российская армия 19 февраля атаковала город Купянск, поселки Купянск-Узловой и Ольховатка на Харьковщине. В результате один человек погиб, еще четверо ранены.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 19 февраля около 15:30 вооруженные силы РФ ударили КАБами по частному жилому сектору в г. Купянск. Из-под завалов дома спасатели деблокировали тело 59-летнего мужчины. В городе повреждено более 10 частных домовладений, хозяйственные помещения".

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Детали: В Ольховатце Купянского района ориентировочно в 13:25 по частному сектору россияне ударили FPV-дроном. Получили ранения двое мужчин в возрасте 65 и 55 лет. Повреждены частные домовладения.

 
 

Кроме того, сегодня в поселке Купянск-Узловой в результате вражеского обстрела загорелся дом. Получили ранения двое мирных жителей. В тяжелом состоянии обоих пострадавших госпитализировали в больницу.

Харьковская областьобстрелвойна
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