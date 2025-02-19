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Війна 2025

Президент Литви запропонував Європі план підтримки України

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 19 лютого 2025, 18:54
Президент Литви запропонував Європі план підтримки України
фото: Getty Images

Литовський президент Гітанас Науседа пропонує європейським державам свій план дій щодо підтримки України та зміцнення безпеки континенту.

Джерело: Науседа у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Науседа наголосив, що європейські держави "повинні діяти зараз, щоб підтримати Україну і зміцнити безпеку Європи". Він запропонував свій план таких дій, серед яких:

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  • Реальні гарантії безпеки для України – "членство в НАТО має залишатися на столі переговорів".
  • Росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, а санкції мають залишатися до припинення агресії.
  • Невідкладне фінансування озброєнь та 10 млрд євро для української оборонної промисловості.
  • Арешт заморожених активів Росії та введення тарифів на російський/білоруський імпорт.
  • Прискорений вступ до ЄС – цільова дата до 2030 року.

"Безпека України є частиною європейської безпеки. Діймо разом", – підсумував президент Литви.

Його пост зʼявився на тлі проведення в Парижі в середу, 19 лютого, другого саміту онлайн, де мають обговорити Україну і європейську безпеку. 

Макрон ініціював цю зустріч після того, як спеціальний посланник президента США щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

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Більше про перший саміт у матеріалі: Коаліція сміливих та Олафа Шольца. Про що домовилися та що стало проблемою на саміті у Парижі.

ЄСУкраїнаЛитва
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