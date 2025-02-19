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Война 2025

Президент Литвы предложил Европе план поддержки Украины

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 19 февраля 2025, 18:54
Президент Литвы предложил Европе план поддержки Украины
фото: Getty Images

Литовский президент Гитанас Науседа предлагает европейским государствам свой план действий по поддержке Украины и укреплению безопасности континента.

Источник: Науседа в X (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Детали: Науседа подчеркнул, что европейские государства "должны действовать сейчас, чтобы поддержать Украину и укрепить безопасность Европы". Он предложил свой план таких действий, среди которых:

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  • Реальные гарантии безопасности для Украины – "членство в НАТО должно оставаться на столе переговоров".
  • Россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления, а санкции должны оставаться до прекращения агрессии.
  • Безотлагательное финансирование вооружений и 10 млрд евро для украинской оборонной промышленности.
  • Арест замороженных активов России и введение тарифов на российский/белорусский импорт.
  • Ускоренное вступление в ЕС – целевая дата до 2030 года.

"Безопасность Украины является частью европейской безопасности. Давайте действовать вместе", – подытожил президент Литвы.

Его пост появился на фоне проведения в Париже в среду, 19 февраля, второго саммита онлайн, где должны обсудить Украину и европейскую безопасность.

Макрон инициировал эту встречу после того, как специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

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Больше о первом саммите в материале: Коалиция смелых и Олафа Шольца. О чем договорились и что стало проблемой на саммите в Париже.

ЕСУкраинаЛитва
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