Прем'єр Норвегії заявив, що називати Зеленського диктатором немає жодних підстав

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре назвав "глибоко необґрунтованою" заяву президента США Дональда Трампа, що президент України Володимир Зеленський нібито є диктатором.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NRK

Деталі: Президент США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

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"Я думаю, що це глибоко необгрунтовано. Це всенародно обраний президент з переважною більшістю голосів, якого повномасштабна війна застала в середині його терміну", – заявив Йонас Гар Стьоре.

Прем'єра підтримали і в опозиції.

"Це небезпечно і відверто брехливо з боку президента Трампа. Сумно усвідомлювати, що по той бік Атлантики майже не залишилося спільних цінностей. Тепер стає зрозуміло, що Трамп хоче, щоб Путін переміг", – заявила лідерка Ліберальної партії Гурі Мелбі.

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"Єдине правильне рішення для Норвегії зараз – посилити підтримку України, модернізувати нашу власну оборону і налагодити тісніші зв'язки з Європою", – додала вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Твердження Трампа щодо низького рейтингу Зеленського заперечив і експрем'єр Британії Борис Джонсон, заявивши, що рейтинг українського президента близький до рейтингу самого Трампа.