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Война 2025

Премьер Норвегии заявил, что называть Зеленского диктатором нет никаких оснований

Иванна Костина, Евгений КизиловСреда, 19 февраля 2025, 19:10
Премьер Норвегии заявил, что называть Зеленского диктатором нет никаких оснований
фото: Getty Images

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре назвал "глубоко необоснованным" заявление президента США Дональда Трампа, что президент Украины Владимир Зеленский якобы является диктатором.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NRK

Детали: Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

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"Я думаю, что это глубоко необоснованно. Это всенародно избранный президент с подавляющим большинством голосов, которого полномасштабная война застала в середине его срока", – заявил Йонас Гар Стьоре.

Премьера поддержали и в оппозиции.

"Это опасно и откровенно лживо со стороны президента Трампа. Печально осознавать, что по ту сторону Атлантики почти не осталось общих ценностей. Теперь становится понятно, что Трамп хочет, чтобы Путин победил", – заявила лидер Либеральной партии Гури Мелби.

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"Единственное правильное решение для Норвегии сейчас – усилить поддержку Украины, модернизировать нашу собственную оборону и наладить более тесные связи с Европой", – добавила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

Утверждение Трампа относительно низкого рейтинга Зеленского опроверг и экс-премьер Британии Борис Джонсон, заявив, что рейтинг украинского президента близок к рейтингу самого Трампа.

ЗеленскийТрампНорвегия
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