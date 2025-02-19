Віцепрезидент США розкритикував Зеленського за "поливання брудом" Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив порцію критики у бік українського лідера Володимира Зеленського через його коментарі в бік Дональда Трампа.

Джерело: Венс в інтервʼю Daily Mail, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами віцепрезидента США, "ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента, обливаючи його брудом у державних ЗМІ, кожен, хто знає президента, скаже вам, що це жахливий спосіб вести справи з цією адміністрацією".

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Венс заявив, що президент України отримував "погані поради" щодо того, як взаємодіяти з новою адміністрацією у США.

"Ми, безумовно, любимо український народ. Ми захоплюємося хоробрістю солдатів, але, очевидно, вважаємо, що ця війна повинна швидко завершитися", – продовжив американський віцепрезидент.

"Це політика президента Сполучених Штатів. Вона не ґрунтується на російській дезінформації. Вона ґрунтується на тому, що Дональд Трамп, я думаю, знає багато про геополітику і має дуже сильну позицію, і має сильну позицію протягом дуже довгого часу", – додав він.

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Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Після цього Трамп назвав президента України Володимира Зеленського диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.