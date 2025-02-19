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Война 2025

Вице-президент США раскритиковал Зеленского за "поливание грязью" Трампа

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 19 февраля 2025, 19:41
Вице-президент США раскритиковал Зеленского за поливание грязью Трампа
фото: Getty Images

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал порцию критики в сторону украинского лидера Владимира Зеленского из-за его комментариев в сторону Дональда Трампа.

Источник: Вэнс в интервью Daily Mail, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам вице-президента США, "идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, обливая его грязью в государственных СМИ, каждый, кто знает президента, скажет вам, что это ужасный способ вести дела с этой администрацией".

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Вэнс заявил, что президент Украины получал "плохие советы" относительно того, как взаимодействовать с новой администрацией в США.

"Мы, безусловно, любим украинский народ. Мы восхищаемся храбростью солдат, но, очевидно, считаем, что эта война должна быстро завершиться", – продолжил американский вице-президент.

"Это политика президента Соединенных Штатов. Она не основывается на российской дезинформации. Она основывается на том, что Дональд Трамп, я думаю, знает много о геополитике и имеет очень сильную позицию, и имеет сильную позицию в течение очень долгого времени", – добавил он.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

ТрампЗеленскийСШАУкраина
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