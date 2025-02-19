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Війна 2025

Президент Фінляндії закликав Європу переконати США, що Україна не може програти війну

Іванна Костіна, Євген КізіловСереда, 19 лютого 2025, 20:28
Президент Фінляндії закликав Європу переконати США, що Україна не може програти війну
фото: Getty Images

Президент Фінляндії Александр Стубб закликає країни Європи переконати США у тому, що Україна не може програти війну.

Джерело: Стубб на пресконференції в фінському місті Кайнуу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle

Деталі: За словами Стубба, зараз найважливіше – діяти. Він зазначив: зараз з'являється спільне бачення того, що робитиме Європа.

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Президент Фінляндії повідомив про результати сьогоднішньої зустрічі європейських лідерів. Стубб і прем'єр-міністр Петтері Орпо брали участь у зустрічі по відеозв'язку.

За словами Стубба, наразі досягнуто домовленості, що президент Франції Емманюель Макрон найближчим часом надасть резюме та принципи дій. Стубб зазначив, що Макрон також продовжить переговори з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Стубба, будуть продовжені контакти з іншими країнами БРІКС, такими як Бразилія, Індія та Китай.

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"Ми також домовилися, що лідери європейських інституцій найближчими днями оголосять про те, як буде посилена європейська оборона", – сказав Стубб.

На думку Стубба, найбільша небезпека на даний момент полягає в тому, що і США, і Росія ведуть переговори без України та Європейського Союзу.

Він наголосив, що зараз важливо надати Україні необхідну підтримку і чинити необхідний тиск на Росію.

На думку Стубба, майбутнє України – це питання долі не лише України, європейської безпеки та міжнародної системи, але й позиції США як великої держави.

"Ми повинні переконати Сполучені Штати, що Україна не може програти цю війну", – заявив президент Фінляндії.

17 лютого у Парижі відбувся екстрений саміт європейських країн. Президент Франції Емманюель Макрон ініціював цю зустріч після того, як Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

За підсумками саміту Макрон заявив, що країни домовились працювати над підтримкою України та інвестиціями в оборону.

19 лютого відбулася друга така зустріч.

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ФінляндіяУкраїнавійнаЄвропа
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