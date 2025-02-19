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Война 2025

Президент Финляндии призвал Европу убедить США, что Украина не может проиграть войну

Иванна Костина, Евгений КизиловСреда, 19 февраля 2025, 20:28
Президент Финляндии призвал Европу убедить США, что Украина не может проиграть войну
фото: Getty Images

Президент Финляндии Александр Стубб призывает страны Европы убедить США в том, что Украина не может проиграть войну.

Источник: Стубб на пресс-конференции в финском городе Кайнуу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Детали: По словам Стубба, сейчас самое важное – действовать. Он отметил: сейчас появляется общее видение того, что будет делать Европа.

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Президент Финляндии сообщил о результатах сегодняшней встречи европейских лидеров. Стубб и премьер-министр Петтери Орпо участвовали во встрече по видеосвязи.

По словам Стубба, сейчас достигнута договоренность, что президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшее время предоставит резюме и принципы действий. Стубб отметил, что Макрон также продолжит переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Стубба, будут продолжены контакты с другими странами БРИКС, такими как Бразилия, Индия и Китай.

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"Мы также договорились, что лидеры европейских институтов в ближайшие дни объявят о том, как будет усилена европейская оборона", – сказал Стубб.

По мнению Стубба, самая большая опасность на данный момент заключается в том, что и США, и Россия ведут переговоры без Украины и Европейского Союза.

Он подчеркнул, что сейчас важно оказать Украине необходимую поддержку и оказать необходимое давление на Россию.

По мнению Стубба, будущее Украины – это вопрос судьбы не только Украины, европейской безопасности и международной системы, но и позиции США как великой державы.

"Мы должны убедить Соединенные Штаты, что Украина не может проиграть эту войну", – заявил президент Финляндии.

17 февраля в Париже состоялся экстренный саммит европейских стран. Президент Франции Эмманюэль Макрон инициировал эту встречу после того, как Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

По итогам саммита Макрон заявил, что страны договорились работать над поддержкой Украины и инвестициями в оборону.

19 февраля состоялась вторая такая встреча.

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ФинляндияУкраинавойнаЕвропа
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