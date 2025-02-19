Зеленський в розмові з Рютте: Не можна дати Путіну знову всіх обдурити
Президент України Володимир Зеленський 19 лютого провів "хорошу й змістовну" розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Джерело: Зеленський в Telegram
Дослівно: "Не можна дати Путіну знову всіх обдурити. Перед будь-якими потенційними переговорами всі партнери повинні чітко розуміти, що пріоритетом для досягнення тривалого миру є сильні гарантії безпеки".
Деталі: Також глава держави розповів Рютте деталі зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, під час якої обговорили роль Туреччини в наданні гарантій безпеки. У цьому процесі Україна потребує широкого представництва країн: Європа, включно з Великою Британією та Туреччиною, і США, – заявив Зеленський.
Рютте ж розповів про свою зустріч із спецпредставником Трампа Кітом Келлогомом.