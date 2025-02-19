Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Зеленський в розмові з Рютте: Не можна дати Путіну знову всіх обдурити

Тетяна ОлійникСереда, 19 лютого 2025, 20:39
Зеленський в розмові з Рютте: Не можна дати Путіну знову всіх обдурити
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський 19 лютого провів "хорошу й змістовну" розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Джерело: Зеленський в Telegram

Дослівно: "Не можна дати Путіну знову всіх обдурити. Перед будь-якими потенційними переговорами всі партнери повинні чітко розуміти, що пріоритетом для досягнення тривалого миру є сильні гарантії безпеки".

Реклама:

Деталі: Також глава держави розповів Рютте деталі зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, під час якої обговорили роль Туреччини в наданні гарантій безпеки. У цьому процесі Україна потребує широкого представництва країн: Європа, включно з Великою Британією та Туреччиною, і США, – заявив Зеленський.

Рютте ж розповів про свою зустріч із спецпредставником Трампа Кітом Келлогомом.

ЗеленськийПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Стармер заявив Зеленському, що цілком розумно призупинити вибори під час війни
відеоКеллог уже зустрівся з Сирським і військовим командуванням, у четвер побачиться із Зеленським
Венс: Трамп чітко дав зрозуміти – вибори в Україні мають відбутися
Шольц назвав "неправильними і небезпечними" нападки Трампа на Зеленського
Зеленський в розмові з Рютте: Не можна дати Путіну знову всіх обдурити
Віцепрезидент США розкритикував Зеленського за "поливання брудом" Трампа
Усі новини...
Єрмак заявив Келлогу, що українці хочуть закінчити війну справедливим миром
Двоє людей загинули, ще п'ятеро поранені через російські обстріли Куп'янщини
Президент Литви запропонував Європі план підтримки України
Келлог уже зустрівся з Сирським і військовим командуванням, у четвер побачиться із Зеленським
Останні новини
23:46
РФ масовано атакувала Одесу дронами: є постраждала, майже 90 тисяч абонентів без світла
23:40
оновленоУ Києві працюють сили ППО: знешкоджений БпЛА впав в одному з районів
23:26
Новини економіки 19 лютого: ЄС погодив нові санкції проти РФ, МОЗ надав список ліків, які подешевшають
23:10
В Європі уповільнилося зростання тривалості життя: вчені пояснили, у чому причина
23:07
Стармер заявив Зеленському, що цілком розумно призупинити вибори під час війни
22:48
Одеський "Шторм" розгромив херсонський "Дніпро" у чемпіонаті України з хокею
22:43
На фронті від початку доби відбулось понад 100 боїв – Генштаб
22:23
тестЩо ви знаєте про малий Державний Герб України? Перевірте себе у тесті
22:07
Радник Трампа анонсував візит Макрона до США
21:52
Туск і кандидат у президенти Польщі сперечаються, чи винна Європа у війні в Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: