Зеленский в разговоре с Рютте: Нельзя дать Путину снова всех обмануть

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля провел "хороший и содержательный" разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Нельзя дать Путину снова всех обмануть. Перед любыми потенциальными переговорами все партнеры должны четко понимать, что приоритетом для достижения длительного мира являются сильные гарантии безопасности".

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Детали: Также глава государства рассказал Рютте детали встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которой обсудили роль Турции в предоставлении гарантий безопасности. В этом процессе Украина нуждается в широком представительстве стран: Европа, включая Великобританию и Турцию, и США, – заявил Зеленский.

Рютте же рассказал о своей встрече со спецпредставителем Трампа Китом Келлогомом.