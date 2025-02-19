Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Зеленский в разговоре с Рютте: Нельзя дать Путину снова всех обмануть

Татьяна ОлейникСреда, 19 февраля 2025, 20:39
Зеленский в разговоре с Рютте: Нельзя дать Путину снова всех обмануть
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля провел "хороший и содержательный" разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Нельзя дать Путину снова всех обмануть. Перед любыми потенциальными переговорами все партнеры должны четко понимать, что приоритетом для достижения длительного мира являются сильные гарантии безопасности".

Реклама:

Детали: Также глава государства рассказал Рютте детали встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которой обсудили роль Турции в предоставлении гарантий безопасности. В этом процессе Украина нуждается в широком представительстве стран: Европа, включая Великобританию и Турцию, и США, – заявил Зеленский.

Рютте же рассказал о своей встрече со спецпредставителем Трампа Китом Келлогомом.

ЗеленскийПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Вэнс: Трамп четко дал понять – выборы в Украине должны состояться
Шольц назвал "неправильными и опасными" нападки Трампа на Зеленского
Зеленский в разговоре с Рютте: Нельзя дать Путину снова всех обмануть
Вице-президент США раскритиковал Зеленского за "поливание грязью" Трампа
Украина экспортировала в Россию стали на 21 миллион долларов в прошлом году
Возможны ли выборы 26 октября и зачем ЦИК обновляет данные – объясняет глава комиссии
Все новости...
Ермак заявил Келлогу, что украинцы хотят закончить войну справедливым миром
Два человека погибли, еще пятеро ранены из-за российских обстрелов Купянщины
Президент Литвы предложил Европе план поддержки Украины
Кэллог уже встретился с Сырским и военным командованием, в четверг увидится с Зеленским
Последние новости
22:23
Что вы знаете о малом Государственном Гербе Украины? Проверьте себя в тесте
22:22
В Киеве работают силы ПВО по российским дронам
22:07
Советник Трампа анонсировал визит Макрона в США
21:52
Туск и кандидат в президенты Польши спорят, виновата ли Европа в войне в Украине
21:48
Заупокойное богослужение: в ВТО объяснили, что такое панихида, как и когда ее совершают
21:47
видеоКэллог уже встретился с Сырским и военным командованием, в четверг увидится с Зеленским
21:37
Советник Трампа связал его острые заявления об Украине с буквалированием "соглашения об ископаемых"
21:27
Памяти тех, кто спас Киев. Как семьи воинов создали памятник национального значения на месте боя в Мощуне
21:19
текстНе 4%: реальная свежая социология о поддержке Зеленского: реальная свежая социология
20:56
Вэнс: Трамп четко дал понять – выборы в Украине должны состояться
Все новости...
Реклама:
Реклама: