Венс: Трамп чітко дав зрозуміти – вибори в Україні мають відбутися

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що вибори в Україні мають відбутися і тепер це є частиною політики Сполучених Штатів.

Джерело: Венс в інтервʼю виданню The National Pulse, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На думку Венса, у Європі "трохи перегинають палицю, нападаючи на Дональда Трампа за те, що він запропонував провести вибори в Україні, коли вони кажуть, що це війна за демократію".

Реклама:

"Як ви можете нападати на вибори, коли вся ваша концепція війни в Україні полягає в тому, що це війна за демократію? Я вважаю, що це просто смішно", – розповів віцепрезидент.

"І, звичайно, у Сполучених Штатах була громадянська війна. У нас були вибори, звичайно, в кінці, як і було заплановано. Знаєте, Черчилль дізнався, що програв. Як я розумію, він дізнався, що програв британські вибори в Потсдамі", – додав він.

Венс вважає ідею про те, що вибори під час війни не можна проводити, "абсурдною".

РЕКЛАМА:

"І президент (Трамп. – Ред.) дуже чітко дав зрозуміти, що він вважає, що вони повинні відбутися. Тож, знаєте, це і є американська політика. І я думаю, що це так. Вона досить проста і зрозуміла", – зазначив він.

Раніше Трамп під час спілкування із журналістами в Мар-а-Лаго заявив, що підтримує вимоги Росії. щодо проведення президентських виборів в Україні, бо рейтинг підтримки українського лідера "опустився до 4%".

Володимир Зеленський відповів на заяви Трампа, зазначивши, що той став жертвою російської дезінформації. У відповідь президент США назвав Зеленського "диктатором".