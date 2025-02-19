Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Венс: Трамп чітко дав зрозуміти – вибори в Україні мають відбутися

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 19 лютого 2025, 20:56
Венс: Трамп чітко дав зрозуміти – вибори в Україні мають відбутися
фото: Getty Images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що вибори в Україні мають відбутися і тепер це є частиною політики Сполучених Штатів.

Джерело: Венс в інтервʼю виданню The National Pulse, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На думку Венса, у Європі "трохи перегинають палицю, нападаючи на Дональда Трампа за те, що він запропонував провести вибори в Україні, коли вони кажуть, що це війна за демократію".

Реклама:

"Як ви можете нападати на вибори, коли вся ваша концепція війни в Україні полягає в тому, що це війна за демократію? Я вважаю, що це просто смішно", – розповів віцепрезидент.

"І, звичайно, у Сполучених Штатах була громадянська війна. У нас були вибори, звичайно, в кінці, як і було заплановано. Знаєте, Черчилль дізнався, що програв. Як я розумію, він дізнався, що програв британські вибори в Потсдамі", – додав він.

Венс вважає ідею про те, що вибори під час війни не можна проводити, "абсурдною".

РЕКЛАМА:

"І президент (Трамп. – Ред.) дуже чітко дав зрозуміти, що він вважає, що вони повинні відбутися. Тож, знаєте, це і є американська політика. І я думаю, що це так. Вона досить проста і зрозуміла", – зазначив він.

Раніше Трамп під час спілкування із журналістами в Мар-а-Лаго заявив, що підтримує вимоги Росії. щодо проведення президентських виборів в Україні, бо рейтинг підтримки українського лідера "опустився до 4%".

Володимир Зеленський відповів на заяви Трампа, зазначивши, що той став жертвою російської дезінформації. У відповідь президент США назвав Зеленського "диктатором".

СШАТрампвибориУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Стармер заявив Зеленському, що цілком розумно призупинити вибори під час війни
відеоКеллог уже зустрівся з Сирським і військовим командуванням, у четвер побачиться із Зеленським
Венс: Трамп чітко дав зрозуміти – вибори в Україні мають відбутися
Шольц назвав "неправильними і небезпечними" нападки Трампа на Зеленського
Зеленський в розмові з Рютте: Не можна дати Путіну знову всіх обдурити
Віцепрезидент США розкритикував Зеленського за "поливання брудом" Трампа
Усі новини...
США
Віцепрезидент США розкритикував Зеленського за "поливання брудом" Трампа
Єрмак заявив Келлогу, що українці хочуть закінчити війну справедливим миром
У Німеччині на тлі розмов між РФ і США закликали Європу зберігати холодну голову
Останні новини
23:46
РФ масовано атакувала Одесу дронами: є постраждала, майже 90 тисяч абонентів без світла
23:40
оновленоУ Києві працюють сили ППО: знешкоджений БпЛА впав в одному з районів
23:26
Новини економіки 19 лютого: ЄС погодив нові санкції проти РФ, МОЗ надав список ліків, які подешевшають
23:10
В Європі уповільнилося зростання тривалості життя: вчені пояснили, у чому причина
23:07
Стармер заявив Зеленському, що цілком розумно призупинити вибори під час війни
22:48
Одеський "Шторм" розгромив херсонський "Дніпро" у чемпіонаті України з хокею
22:43
На фронті від початку доби відбулось понад 100 боїв – Генштаб
22:23
тестЩо ви знаєте про малий Державний Герб України? Перевірте себе у тесті
22:07
Радник Трампа анонсував візит Макрона до США
21:52
Туск і кандидат у президенти Польщі сперечаються, чи винна Європа у війні в Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: