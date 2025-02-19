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Война 2025

Вэнс: Трамп четко дал понять – выборы в Украине должны состояться

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 19 февраля 2025, 20:56
Вэнс: Трамп четко дал понять – выборы в Украине должны состояться
фото: Getty Images

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что выборы в Украине должны состояться и теперь это является частью политики Соединенных Штатов.

Источник: Вэнс в интервью изданию The National Pulse, сообщает "Европейская правда"

Детали: По мнению Вэнса, в Европе "немного перегибают палку, нападая на Дональда Трампа за то, что он предложил провести выборы в Украине, когда они говорят, что это война за демократию".

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"Как вы можете нападать на выборы, когда вся ваша концепция войны в Украине заключается в том, что это война за демократию? Я считаю, что это просто смешно", – рассказал вице-президент.

"И, конечно, в Соединенных Штатах была гражданская война. У нас были выборы, конечно, в конце, как и было запланировано. Знаете, Черчилль узнал, что проиграл. Как я понимаю, он узнал, что проиграл британские выборы в Потсдаме", – добавил он.

Вэнс считает идею о том, что выборы во время войны нельзя проводить, "абсурдной".

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"И президент (Трамп. – Ред.) очень четко дал понять, что он считает, что они должны состояться. Так что, знаете, это и есть американская политика. И я думаю, что это так. Она достаточно проста и понятна", – отметил он.

Ранее Трамп во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго заявил, что поддерживает требования России. относительно проведения президентских выборов в Украине, потому что рейтинг поддержки украинского лидера "опустился до 4%".

Владимир Зеленский ответил на заявления Трампа, отметив, что тот стал жертвой российской дезинформации. В ответ президент США назвал Зеленского "диктатором".

СШАТрампвиборыУкраина
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