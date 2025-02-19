Радник Трампа повʼязав його гострі заяви про Україну з буксуванням "угоди про копалини"

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц, коментуючи останні різкі заяви Дональда Трампа в бік України, згадав про "ескалацію риторики" та "спротив" укладанню угоди про розробку українських корисних копалин.

Джерело: Волц сказав в ефірі Fox News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Волца, "не всі" ще прийняли завершення епохи "нескінченної війни, яка несе смерть і руйнування з усіх боків, коштує сотні мільярдів доларів і забирає сотні тисяч, якщо не мільйони життів".

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"Я думаю, що розчарування насправді виникло лише протягом останнього тижня через цей дивний спротив, ескалацію риторики через представлення того, що ми вважаємо абсолютною можливістю – а саме, щоб Сполучені Штати інвестували в українську інфраструктуру, щоб вони видобували свої корисні копалини, свої природні ресурси, нафту і газ", – зазначив він.

Радник Трампа наголосив, що США – на відміну від Європи – не хочуть надавати більшість допомоги у формі "кредитів, які погашаються за рахунок відсотків від арештованих російських активів".

"Ми вважаємо, що американські платники податків заслуговують на повернення більшої частини своїх інвестицій. Все це – можливість для України. Вони повинні побачити, що це так, а натомість ми маємо таку ескалацію риторики і спротив, і президент (Трамп. – Ред.) не збирається цього терпіти", – додав Волц.

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Протягом останньої доби, нагадаємо, Трамп підтримав вимогу Росії про проведення в Україні виборів під час війни та заявив, нібито у Володимира Зеленського "рейтинг 4%", що не відповідає дійсності.

За даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ. У Білому домі назвали це рішення "недалекоглядним".

Деталі у статті: Копалини в обмін ні на що: як Україну шантажували у Мюнхені та чому зірвалася угода з США