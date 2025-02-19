Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Радник Трампа повʼязав його гострі заяви про Україну з буксуванням "угоди про копалини"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 19 лютого 2025, 21:37
Радник Трампа повʼязав його гострі заяви про Україну з буксуванням угоди про копалини
Майк Волтц. Фото - Getty Images

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц, коментуючи останні різкі заяви Дональда Трампа в бік України, згадав про "ескалацію риторики" та "спротив" укладанню угоди про розробку українських корисних копалин.

Джерело: Волц сказав в ефірі Fox News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Волца, "не всі" ще прийняли завершення епохи "нескінченної війни, яка несе смерть і руйнування з усіх боків, коштує сотні мільярдів доларів і забирає сотні тисяч, якщо не мільйони життів".

Реклама:

"Я думаю, що розчарування насправді виникло лише протягом останнього тижня через цей дивний спротив, ескалацію риторики через представлення того, що ми вважаємо абсолютною можливістю – а саме, щоб Сполучені Штати інвестували в українську інфраструктуру, щоб вони видобували свої корисні копалини, свої природні ресурси, нафту і газ", – зазначив він.

Радник Трампа наголосив, що США – на відміну від Європи – не хочуть надавати більшість допомоги у формі "кредитів, які погашаються за рахунок відсотків від арештованих російських активів".

"Ми вважаємо, що американські платники податків заслуговують на повернення більшої частини своїх інвестицій. Все це – можливість для України. Вони повинні побачити, що це так, а натомість ми маємо таку ескалацію риторики і спротив, і президент (Трамп. – Ред.) не збирається цього терпіти", – додав Волц.

РЕКЛАМА:

Протягом останньої доби, нагадаємо, Трамп підтримав вимогу Росії про проведення в Україні виборів під час війни та заявив, нібито у Володимира Зеленського "рейтинг 4%", що не відповідає дійсності.

За даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ. У Білому домі назвали це рішення "недалекоглядним".

Деталі у статті: Копалини в обмін ні на що: як Україну шантажували у Мюнхені та чому зірвалася угода з США

ТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Стармер заявив Зеленському, що цілком розумно призупинити вибори під час війни
відеоКеллог уже зустрівся з Сирським і військовим командуванням, у четвер побачиться із Зеленським
Венс: Трамп чітко дав зрозуміти – вибори в Україні мають відбутися
Шольц назвав "неправильними і небезпечними" нападки Трампа на Зеленського
Зеленський в розмові з Рютте: Не можна дати Путіну знову всіх обдурити
Віцепрезидент США розкритикував Зеленського за "поливання брудом" Трампа
Усі новини...
Трамп
ЗМІ: Адміністрація Трампа планує скоротити бюджет Пентагону на третину в наступні 5 років
Радник Трампа анонсував візит Макрона до США
Стримана методичка для Трампа. Що насправді каже соціологія про підтримку Зеленського
Останні новини
23:46
РФ масовано атакувала Одесу дронами: є постраждала, майже 90 тисяч абонентів без світла
23:40
оновленоУ Києві працюють сили ППО: знешкоджений БпЛА впав в одному з районів
23:26
Новини економіки 19 лютого: ЄС погодив нові санкції проти РФ, МОЗ надав список ліків, які подешевшають
23:10
В Європі уповільнилося зростання тривалості життя: вчені пояснили, у чому причина
23:07
Стармер заявив Зеленському, що цілком розумно призупинити вибори під час війни
22:48
Одеський "Шторм" розгромив херсонський "Дніпро" у чемпіонаті України з хокею
22:43
На фронті від початку доби відбулось понад 100 боїв – Генштаб
22:23
тестЩо ви знаєте про малий Державний Герб України? Перевірте себе у тесті
22:07
Радник Трампа анонсував візит Макрона до США
21:52
Туск і кандидат у президенти Польщі сперечаються, чи винна Європа у війні в Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: