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Война 2025

Советник Трампа связал его острые заявления об Украине с буквалированием "соглашения об ископаемых"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 19 февраля 2025, 21:37
Советник Трампа связал его острые заявления об Украине с буквалированием соглашения об ископаемых
Майк Волтц. Фото - Getty Images

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц, комментируя последние резкие заявления Дональда Трампа в сторону Украины, вспомнил об "эскалации риторики" и "сопротивление" заключению соглашения о разработке украинских полезных ископаемых.

Источник: Волц сказал в эфире Fox News, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Волца, "не все" еще приняли завершение эпохи "бесконечной войны, которая несет смерть и разрушение со всех сторон, стоит сотни миллиардов долларов и забирает сотни тысяч, если не миллионы жизней".

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"Я думаю, что разочарование на самом деле возникло только в течение последней недели из-за этого странного сопротивления, эскалации риторики из-за представления того, что мы считаем абсолютной возможностью – а именно, чтобы Соединенные Штаты инвестировали в украинскую инфраструктуру, чтобы они добывали свои полезные ископаемые, свои природные ресурсы, нефть и газ", – отметил он.

Советник Трампа подчеркнул, что США – в отличие от Европы – не хотят предоставлять большинство помощи в форме "кредитов, которые погашаются за счет процентов от арестованных российских активов".

"Мы считаем, что американские налогоплательщики заслуживают возврата большей части своих инвестиций. Все это – возможность для Украины. Они должны увидеть, что это так, а взамен мы имеем такую эскалацию риторики и сопротивление, и президент (Трамп. – Ред.) не собирается этого терпеть", – добавил Волц.

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В течение последних суток, напомним, Трамп поддержал требование России о проведении в Украине выборов во время войны и заявил, якобы у Владимира Зеленского "рейтинг 4%", что не соответствует действительности.

По данным СМИ, администрация Дональда Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако президент Владимир Зеленский отказался подписывать документ. В Белом доме назвали это решение "недальновидным".

Детали в статье: Ископаемые в обмен ни на что: как Украину шантажировали в Мюнхене и почему сорвалась сделка с США

ТрампСША
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