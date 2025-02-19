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Війна 2025

Радник Трампа анонсував візит Макрона до США

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 19 лютого 2025, 22:07
Радник Трампа анонсував візит Макрона до США
Макрон. ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Франціїї Емманюель Макрон наступного тижня здійснить візит до Сполучених Штатів на тлі активізації "миротворчих зусиль" адміністрації Дональда Трампа.

Джерело: в ефірі Fox News сказав радник Трампа з національної безпеки Майк Волц, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Волц позитивно оцінив переговори з росіянами в Саудівській Аравії, заявивши, що "не можна посадити всі сторони за стіл переговорів, якщо спочатку не поговорити з обома сторонами".

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Він нагадав, що в Україну з візитом прибув спецпосланник Трампа генерал Кіт Келлог, а в Європі для спілкування із союзниками перебувають кілька американських урядовців.

"А президент (Франції Емманюель. – Ред.) Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Стармер приїдуть до Вашингтона наступного тижня", – анонсував радник президента США.

Візит Макрона до США раніше не анонсувався. Імовірно, він повʼязаний із ініційованими ним кризовими самітами, на яких обговорюється Україна та європейська безпека.

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Зустрічі відбулись після того, як спеціальний посланник президента США щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

Більше про перший саміт у матеріалі: Коаліція сміливих та Олафа Шольца. Про що домовилися та що стало проблемою на саміті у Парижі.

ТрампСШАМакронФранція
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