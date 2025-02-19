Советник Трампа анонсировал визит Макрона в США

Президент Франциии Эмманюэль Макрон на следующей неделе совершит визит в Соединенные Штаты на фоне активизации "миротворческих усилий" администрации Дональда Трампа.

Источник: в эфире Fox News сказал советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц, сообщает "Европейская правда"

Детали: Волц положительно оценил переговоры с россиянами в Саудовской Аравии, заявив, что "нельзя посадить все стороны за стол переговоров, если сначала не поговорить с обеими сторонами".

Реклама:

Он напомнил, что в Украину с визитом прибыл спецпосланник Трампа генерал Кит Келлог, а в Европе для общения с союзниками находятся несколько американских чиновников.

"А президент (Франции Эмманюэль. – Ред.) Макрон и премьер-министр Великобритании Стармер приедут в Вашингтон на следующей неделе", – анонсировал советник президента США.

Визит Макрона в США ранее не анонсировался. Вероятно, он связан с инициированными им кризисными саммитами, на которых обсуждается Украина и европейская безопасность.

РЕКЛАМА:

Встречи состоялись после того, как специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Больше о первом саммите в материале: Коалиция смелых и Олафа Шольца. О чем договорились и что стало проблемой на саммите в Париже.