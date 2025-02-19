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Война 2025

Советник Трампа анонсировал визит Макрона в США

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 19 февраля 2025, 22:07
Советник Трампа анонсировал визит Макрона в США
Макрон. ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Франциии Эмманюэль Макрон на следующей неделе совершит визит в Соединенные Штаты на фоне активизации "миротворческих усилий" администрации Дональда Трампа.

Источник: в эфире Fox News сказал советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц, сообщает "Европейская правда"

Детали: Волц положительно оценил переговоры с россиянами в Саудовской Аравии, заявив, что "нельзя посадить все стороны за стол переговоров, если сначала не поговорить с обеими сторонами".

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Он напомнил, что в Украину с визитом прибыл спецпосланник Трампа генерал Кит Келлог, а в Европе для общения с союзниками находятся несколько американских чиновников.

"А президент (Франции Эмманюэль. – Ред.) Макрон и премьер-министр Великобритании Стармер приедут в Вашингтон на следующей неделе", – анонсировал советник президента США.

Визит Макрона в США ранее не анонсировался. Вероятно, он связан с инициированными им кризисными саммитами, на которых обсуждается Украина и европейская безопасность.

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Встречи состоялись после того, как специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Больше о первом саммите в материале: Коалиция смелых и Олафа Шольца. О чем договорились и что стало проблемой на саммите в Париже.

ТрампСШАМакронФранция
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