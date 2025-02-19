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Війна 2025

У Києві працюють сили ППО: знешкоджений БпЛА впав в одному з районів

Тетяна ОлійникСереда, 19 лютого 2025, 23:40
У Києві працюють сили ППО: знешкоджений БпЛА впав в одному з районів
Фото - західне ото нгу

Увечері 19 лютого російські війська запустили в Україну ударні безпілотники: у Києві повідомили про роботу ППО.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, начальник КМВА Тимур Ткаченко, КМВА

Пряма мова: "У столиці гучно. Працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!"

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Оновлено: Згодом у КМВА повідомили, що у Голосіївському районі впав знешкоджений ворожий БпЛА.

На місці падіння працюють відповідні служби. Без постраждалих та руйнувань.

"Повітряна тривога триває, у небі ще є цілі і по них працює ППО. В окремих районах можуть бути чутними відповідні звуки пострілів та вибухи. Тому прошу киян перебувати в укриттях до ліквідації загрози і відбою тривоги", – зауважив Ткаченко.

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Станом на 23:39 Кличко повідомив, що на столицю ще летять БпЛА зі сторони Броварів. У місті знову працює ППО.

О 00:35 КМВА повідомила, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. 

КиївППОвибух
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