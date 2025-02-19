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Война 2025

В Киеве работают силы ПВО: обезвреженный БпЛА упал в одном из районов

Татьяна ОлейникСреда, 19 февраля 2025, 23:40
В Киеве работают силы ПВО: обезвреженный БпЛА упал в одном из районов
Фото - западное ото нгу

Вечером 19 февраля российские войска запустили в Украину ударные беспилотники: в Киеве сообщили о работе ПВО.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, начальник КМВА Тимур Ткаченко

Прямая речь: "В столице громко. Работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!"

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Обновлено: Впоследствии в КГВА сообщили, что в Голосеевском районе упал обезвреженный вражеский БПЛА.

На месте падения работают соответствующие службы. Без пострадавших и разрушений.

"Воздушная тревога продолжается, в небе еще есть цели и по ним работает ПВО. В отдельных районах могут быть слышны соответствующие звуки выстрелов и взрывы. Поэтому прошу киевлян находиться в укрытиях до ликвидации угрозы и отбоя тревоги", – отметил Ткаченко.

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По состоянию на 23:39 Кличко сообщил, что на столицу еще летят БпЛА со стороны Броваров. В городе снова работает ПВО.

КиевПВОвзрыв
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