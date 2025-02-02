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Путін заявив, що європейські політики стануть біля ноги Трампа й "махатимуть хвостиком"

Катерина ТищенкоНеділя, 2 лютого 2025, 19:15
Путін заявив, що європейські політики стануть біля ноги Трампа й махатимуть хвостиком
Володимир Путін, фото Getty Images

Російський правитель Володимир Путін заявив, що новий президент США Дональд Трамп незабаром "наведе порядок" у взаєминах із європейськими елітами, які "стануть біля ноги господаря і будуть ніжно помахувати хвостиком".

Джерело: Путін в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, фрагмент якого опубліковано в його телеграм-каналі

Деталі: На думку Путіна, "зараз триває якась метушня (рос. "возня") між європейськими політичними елітами" і Трампом. За його словами, з часів експрезидента США Джо Байдена "нічого не змінилося", а європейські політичні еліти раніше нібито "із задоволенням виконували будь-який наказ з боку Вашингтона".

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Правитель РФ заявив, що європейські політики "боролися" з Трампом і "втручалися в політичні процеси у США", а після перемоги Трампа нібито "розгубилися". Він також вважає, що Байден "ментально їм більше подобався", оскільки у Трампа "інші уявлення про те, що таке добре і що таке погано".

Пряма мова: "Але я вас запевняю: Трамп із його характером, із його наполегливістю наведе там порядок досить швидко. І всі вони – ось побачите, це станеться швидко, скоро – стануть біля ноги господаря і будуть ніжно помахувати хвостиком. Усе це стане на свої місця".

Передісторія:

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  • Президент США Дональд Трамп 23 січня підтвердив плани зустрітися з Путіним для завершення розвʼязаної Росією повномасштабної війни проти України.
  • 24 січня Путін заявив про бажання зустрітися з Трампом, щоб "обговорити питання, які становлять інтерес для Москви і Вашингтона". 
  • 1 лютого обраний Трампом спецпосланник з питань російсько-української війни Кіт Келлог заявив, що США мають "гарний, надійний план" подальших дій для завершення війни.
  • Сам Трамп розповів, що наразі ведеться підготовка для його розмови з Путіним, щоб обговорити припинення вогню в Україні. Він також заявив, що може зробити з Путіним "щось значне" для врегулювання розв’язаної РФ війни.

ПутінТрампСШАЄвропа
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