Російський правитель Володимир Путін заявив, що новий президент США Дональд Трамп незабаром "наведе порядок" у взаєминах із європейськими елітами, які "стануть біля ноги господаря і будуть ніжно помахувати хвостиком".

Джерело: Путін в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, фрагмент якого опубліковано в його телеграм-каналі

Деталі: На думку Путіна, "зараз триває якась метушня (рос. "возня") між європейськими політичними елітами" і Трампом. За його словами, з часів експрезидента США Джо Байдена "нічого не змінилося", а європейські політичні еліти раніше нібито "із задоволенням виконували будь-який наказ з боку Вашингтона".

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Правитель РФ заявив, що європейські політики "боролися" з Трампом і "втручалися в політичні процеси у США", а після перемоги Трампа нібито "розгубилися". Він також вважає, що Байден "ментально їм більше подобався", оскільки у Трампа "інші уявлення про те, що таке добре і що таке погано".

Пряма мова: "Але я вас запевняю: Трамп із його характером, із його наполегливістю наведе там порядок досить швидко. І всі вони – ось побачите, це станеться швидко, скоро – стануть біля ноги господаря і будуть ніжно помахувати хвостиком. Усе це стане на свої місця".

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