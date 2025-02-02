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Біля ТЦК на Дніпропетровщині стався вибух, є поранений

Катерина ТищенкоНеділя, 2 лютого 2025, 19:55
Біля ТЦК на Дніпропетровщині стався вибух, є поранений
місце події, фото поліції

Біля будівлі районного ТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області увечері 2 лютого стався вибух, поранено чоловіка - за попередніми даними, військовослужбовця.

Джерело: поліція Дніпропетровської області, Суспільне

Дослівно: "Поліція працює на місці вибуху біля будівлі РТКЦ та СП у Павлограді.

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За попередньою інформацією, унаслідок вибуху невстановленого предмету поранення отримав чоловік.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції близько 18:40. На місце негайно виїхали правоохоронці".

Деталі: Як повідомили Суспільному у пресслужбі поліції, попередньо, травмовано військовослужбовця. Його стан лікарі оцінюють як легкий, зазначили у пресслужбі обласного ТЦК та СП.

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Передісторія:

Дніпропетровська областьТЦКвибух
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