Біля ТЦК на Дніпропетровщині стався вибух, є поранений
Неділя, 2 лютого 2025, 19:55
Біля будівлі районного ТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області увечері 2 лютого стався вибух, поранено чоловіка - за попередніми даними, військовослужбовця.
Джерело: поліція Дніпропетровської області, Суспільне
Дослівно: "Поліція працює на місці вибуху біля будівлі РТКЦ та СП у Павлограді.
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За попередньою інформацією, унаслідок вибуху невстановленого предмету поранення отримав чоловік.
Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції близько 18:40. На місце негайно виїхали правоохоронці".
Деталі: Як повідомили Суспільному у пресслужбі поліції, попередньо, травмовано військовослужбовця. Його стан лікарі оцінюють як легкий, зазначили у пресслужбі обласного ТЦК та СП.
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