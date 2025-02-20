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Війна 2025

Росіяни скинули КАБ на багатоповерхівку в Херсоні: серед постраждалих – діти

Ольга Глущенко Четвер, 20 лютого 2025, 00:10
Росіяни скинули КАБ на багатоповерхівку в Херсоні: серед постраждалих – діти
фото: Херснська МВА

Голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін повідомив, що російській війська влучили в багатоповерхівку в Херсоні керованою авіабомбою, є постраждалі серед них діти.

Джерело: Прокудін у Тelegram, керівник Херсонської МВА Роман Мрочко

Деталі: Керівник Херсонської ОВА зазначив, що російські війська атакували Херсон з авіації.

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Прокудін додав, що керована авіабомба влучила у багатоповерхівку в Дніпровському районі.

За його словами, внаслідок атаки постраждали діти.

 
ФОТО: ХЕРСОНСЬКА МВА

Пряма мова Прокудіна: "Вже відомо про перших постраждалих внаслідок авіаудару по житловому будинку. Це 13-річні двійнята – хлопчик і дівчинка.

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У них – мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес.

Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків".

 
ФОТО: ХЕРСОНСЬКА МВА

Оновлено: Пізніше в Херсонській ОВА повідомили, що також постраждав чоловік.

 
ФОТО: ХЕРСОНСЬКА МВА

Дослівно ОВА: "Внаслідок обстрілу постраждав 47-річний місцевий житель. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також поранення ніг". 

Деталі: Пізніше стало відомо, що вдалося врятувати чоловіка з 8 поверху багатоповерхівки, в яку влучив КАБ.

Разом з тим, повідомив Прокудін, мати поранених дітей, імовірно, перебуває під завалами.

Про ще двох потерпілих написав у соцмережах Мрочко.

Пряма мова Мрочка: "Ще двоє постраждалих внаслідок влучання КАБ у багатоквартирний будинок у середмісті Херсона.

У 60-річного чоловіка садна чола.

36-річний чоловік отримав акубаротравму".

Херсонросійсько-українська війнаавіадіти
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