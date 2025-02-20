Росіяни скинули КАБ на багатоповерхівку в Херсоні: серед постраждалих – діти
Голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін повідомив, що російській війська влучили в багатоповерхівку в Херсоні керованою авіабомбою, є постраждалі серед них діти.
Джерело: Прокудін у Тelegram, керівник Херсонської МВА Роман Мрочко
Деталі: Керівник Херсонської ОВА зазначив, що російські війська атакували Херсон з авіації.
Прокудін додав, що керована авіабомба влучила у багатоповерхівку в Дніпровському районі.
За його словами, внаслідок атаки постраждали діти.
Пряма мова Прокудіна: "Вже відомо про перших постраждалих внаслідок авіаудару по житловому будинку. Це 13-річні двійнята – хлопчик і дівчинка.
У них – мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес.
Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків".
Оновлено: Пізніше в Херсонській ОВА повідомили, що також постраждав чоловік.
Дослівно ОВА: "Внаслідок обстрілу постраждав 47-річний місцевий житель. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також поранення ніг".
Деталі: Пізніше стало відомо, що вдалося врятувати чоловіка з 8 поверху багатоповерхівки, в яку влучив КАБ.
Разом з тим, повідомив Прокудін, мати поранених дітей, імовірно, перебуває під завалами.
Про ще двох потерпілих написав у соцмережах Мрочко.
Пряма мова Мрочка: "Ще двоє постраждалих внаслідок влучання КАБ у багатоквартирний будинок у середмісті Херсона.
У 60-річного чоловіка садна чола.
36-річний чоловік отримав акубаротравму".