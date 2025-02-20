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Война 2025

Россияне сбросили УАБ на многоэтажку в Херсоне: пострадали дети

Ольга ГлущенкоЧетверг, 20 февраля 2025, 00:10
Россияне сбросили УАБ на многоэтажку в Херсоне: пострадали дети
фото: Херсонская ОВА

Глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что российской войска попали в многоэтажку в Херсоне управляемой авиабомбой, пострадали дети.

Источник: Прокудин в Тelegram

Детали: Руководитель Херсонской ОВА отметил, что российские войска атаковали Херсон с авиации.

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Прокудин добавил, что управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Днепровском районе.

По его словам, в результате атаки пострадали дети.

Прямая речь Прокудина: "Уже известно о первых пострадавших в результате авиаудара по жилому дому. Это 13-летние двойняшки - мальчик и девочка.

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У них – минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс.

Сейчас дети находятся в больнице под наблюдением медиков".

Обновлено: Позже в Херсонской ОГА сообщили, что также пострадал мужчина.

Дословно ОВА: "В результате обстрела пострадал 47-летний местный житель. Он получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также ранения ног".

Херсонроссийско-украинская войнаавиадети
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