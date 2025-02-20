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Війна 2025

Росіяни атакували 12 громад Сумщини

Ольга Глущенко Четвер, 20 лютого 2025, 05:58
Росіяни атакували 12 громад Сумщини
наслідки російських обстрілів Сумської області, ілюстративне фото ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 102 обстріли 12 громад Сумської області.

Джерело: ОВА Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська сільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська громади".

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Деталі: По Великописарівській громаді ворог бив з артилерії, мінометів, FPV-дронами, скинув ВОГ з БпЛА, 36 вибухів.

На Краснопільську громаду відбулися скидання ВОГ з БпЛА, атака FPV-дронів, мінометний обстріл, пуски КАБів – 26 вибухів.

На Есманьську громаду росіяни скинули 6 мін росіяни на територію громади. Також відбулася атака FPV-дронами, 6 вибухів.

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На Юнаківську громаду здійснили пуски КАБів, атаку FPV-дронів, артилерійські обстріли, 25 вибухів.

Новослобідську громаду ворог атакував FPV-дроном, 1 вибух.

У Миколаївській громаді зафіксований пуск КАБ, теж 1 вибух.

Хотінську громаду росіяни атакували КАБ, FPV-дроном, скидання ВОГ з БпЛА, 4 вибухи.

У Путивльській громаді також 4 вибухи внаслідок скидання ВОГ з БпЛА.

На Білопільську громаду окупанти скидали ВОГ з БпЛА, 11 вибухів.

Шалигинську громаду атакували FPV-дронами, скидали ВОГ з БпЛА, 7 вибухів.

Глухівська громада теж зазнала атаки FPV-дроном, ударів ВОГ з БпЛА, 3 вибухи.

У Миропільській громаді зафіксували пуски КАБів, 2 вибухи.

Сумська областьобстрілвибух
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