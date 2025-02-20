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Война 2025

Россияне атаковали 12 громад Сумщины

Ольга ГлущенкоЧетверг, 20 февраля 2025, 05:58
Россияне атаковали 12 громад Сумщины
последствия российских обстрелов Сумской области, иллюстративное фото ОВА

В течение дня россияне совершили 102 обстрела 12 громад Сумской области.

Источник: ОВА Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 130 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская сельская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская громады".

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Детали: По Великописаревской громаде враг бил из артиллерии, минометов, FPV-дронами, сбросил ВОГ с БпЛА, 36 взрывов.

На Краснопольскую громаду состоялись сброс ВОГ с БпЛА, атака FPV-дронов, минометный обстрел, пуски КАБов - 26 взрывов.

На Есманьскую громаду россияне сбросили 6 мин россияне на территорию общины. Также состоялась атака FPV-дронами, 6 взрывов.

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На Юнаковскую громаду осуществили пуски УАБов, атаку FPV-дронов, артиллерийские обстрелы, 25 взрывов.

Новослободскую громаду враг атаковал FPV-дроном, 1 взрыв.

В Николаевской громаде зафиксирован пуск КАБ, тоже 1 взрыв.

Хотинскую громаду россияне атаковали УАБ, FPV-дроном, сброс ВОГ с БпЛА, 4 взрыва.

В Путивльской громаде также 4 взрыва в результате сброса ВОГ с БпЛА.

На Белопольскую громаду оккупанты сбрасывали ВОГ с БпЛА, 11 взрывов.

Шалигинскую громаду атаковали FPV-дронами, сбрасывали ВОГ с БпЛА, 7 взрывов.

Глуховская громада тоже подверглась атаке FPV-дроном, ударам ВОГ с БпЛА, 3 взрыва.

В Миропольской громаде зафиксировали пуски УАБов, 2 взрыва.

Сумская областьобстрелвзрыв
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