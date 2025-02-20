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Війна 2025

ЗСУ за добу знешкодили 1 190 окупантів і 63 артилерійські системи

Ірина БалачукЧетвер, 20 лютого 2025, 07:16
ЗСУ за добу знешкодили 1 190 окупантів і 63 артилерійські системи
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 190 російських загарбників та майже 400 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 863 580 (+1 190) осіб,
  • танків – 10 134 (+14) од,
  • бойових броньованих машин – 21 112 (+14) од,
  • артилерійських систем – 23 410 (+63) од,
  • РСЗВ – 1 291 (+3) од,
  • засобів ППО – 1 078 (+6) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 021 (+160) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37 961 (+136) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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