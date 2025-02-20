ЗСУ за добу знешкодили 1 190 окупантів і 63 артилерійські системи
Четвер, 20 лютого 2025, 07:16
Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 190 російських загарбників та майже 400 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.02.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 863 580 (+1 190) осіб,
- танків – 10 134 (+14) од,
- бойових броньованих машин – 21 112 (+14) од,
- артилерійських систем – 23 410 (+63) од,
- РСЗВ – 1 291 (+3) од,
- засобів ППО – 1 078 (+6) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 021 (+160) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37 961 (+136) од.
Дані уточнюються.