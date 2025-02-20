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Война 2025

ВСУ за сутки обезвредили 1 190 оккупантов и 63 артиллерийские системы

Ирина БалачукЧетверг, 20 февраля 2025, 07:16
ВСУ за сутки обезвредили 1 190 оккупантов и 63 артиллерийские системы
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 190 российских захватчиков и почти 400 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 863 580 (+1 190) человек,
  • танков – 10 134 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 112 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 23 410 (+63) ед,
  • РСЗО – 1 291 (+3) ед,
  • средств ПВО – 1 078 (+6) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 26 021 (+160) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 37 961 (+136) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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