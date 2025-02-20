ВСУ за сутки обезвредили 1 190 оккупантов и 63 артиллерийские системы
Четверг, 20 февраля 2025, 07:16
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 190 российских захватчиков и почти 400 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.02.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 863 580 (+1 190) человек,
- танков – 10 134 (+14) ед,
- боевых бронированных машин – 21 112 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 23 410 (+63) ед,
- РСЗО – 1 291 (+3) ед,
- средств ПВО – 1 078 (+6) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 26 021 (+160) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 37 961 (+136) ед.
Данные уточняются.