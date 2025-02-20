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Війна 2025

Макрон після другої екстреної зустрічі в Парижі: Ми стоїмо з Україною

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукЧетвер, 20 лютого 2025, 07:41
Макрон після другої екстреної зустрічі в Парижі: Ми стоїмо з Україною
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото ОП

Європейські партнери України мають єдину і чітку позицію щодо розв’язаної Росією війни, підтримуватимуть Україну і надалі і візьмуть на себе відповідальність за мир і безпеку в Європі, заявив президент Франції Емманюель Макрон після екстреної зустрічі з колегами з ЄС, а також з Канади, Ісландії та Норвегії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост  французького президента в мережі X (Twitter)

Пряма мова Макрона: "Ми стоїмо разом з Україною і візьмемо на себе повну відповідальність за забезпечення миру і безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом".

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Деталі: Він наголосив, що Франція разом із партнерами поділяють позицію американського президента Дональда Трампа щодо припинення розв’язаної РФ війни проти України.

У своїх зусиллях заради миру європейські партнери продовжуватимуть дотримуватися таких принципів:

  • Україна завжди повинна бути включена, а її права повинні поважатися;
  • мир має бути тривалим і супроводжуватися надійними гарантіями, які заслуговують на довіру;
  • занепокоєння європейців щодо безпеки має бути враховане.

"Ми переконані в необхідності збільшення витрат на оборону і безпеку та нарощування потенціалу для Європи і кожної з наших країн. Рішення буде ухвалено найближчими днями та тижнями", – заявив Макрон.

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Передісторія:

  • Як відомо, Макрон ініціював цю зустріч після того, як спеціальний посланник президента США щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.
  • Перед тим французький президент скликав екстрений саміт 17 лютого, де були лідери найбільших держав ЄС та Британія – загалом вісім країн, також генсек НАТО і керівництво Євросоюзу. 

Більше про перший саміт у матеріалі: Коаліція сміливих та Олафа Шольца. Про що домовилися та що стало проблемою на саміті у Парижі.

МакронФранціяЄвропаУкраїна
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