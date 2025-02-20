Макрон после второй экстренной встречи в Париже: Мы стоим с Украиной

Европейские партнеры Украины имеют единую и четкую позицию относительно развязанной Россией войны, будут поддерживать Украину и в дальнейшем и возьмут на себя ответственность за мир и безопасность в Европе, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после экстренной встречи с коллегами из ЕС, а также из Канады, Исландии и Норвегии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост французского президента в сети X (Twitter)

Прямая речь Макрона: "Мы стоим вместе с Украиной и возьмем на себя полную ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом".

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Детали: Он отметил, что Франция вместе с партнерами разделяют позицию американского президента Дональда Трампа о прекращении развязанной РФ войны против Украины.

В своих усилиях ради мира европейские партнеры будут продолжать придерживаться таких принципов:

Украина всегда должна быть включена, а ее права должны уважаться;

мир должен быть длительным и сопровождаться надежными гарантиями, которые заслуживают доверия;

беспокойство европейцев относительно безопасности должно быть учтено.

"Мы убеждены в необходимости увеличения расходов на оборону и безопасность и наращивания потенциала для Европы и каждой из наших стран. Решение будет принято в ближайшие дни и недели", – заявил Макрон.

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Предыстория:

Как известно, Макрон инициировал эту встречу после того, как специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Перед тем французский президент созвал экстренный саммит 17 февраля, где были лидеры крупнейших государств ЕС и Великобритании – всего восемь стран, также генсек НАТО и руководство Евросоюза.

Больше о первом саммите в материале: Коалиция смелых и Олафа Шольца. О чем договорились и что стало проблемой на саммите в Париже.