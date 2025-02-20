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Війна 2025

Reuters: США можуть укласти з Україною спрощену угоду щодо надр для прискорення процесу

Ірина Кутєлєва, Українська правдаЧетвер, 20 лютого 2025, 09:08
Reuters: США можуть укласти з Україною спрощену угоду щодо надр для прискорення процесу
Фото з Facebook Donald J. Trump

Адміністрація президента США Дональда Трампа може запропонувати Україні спрощену угоду щодо видобутку корисних копалин, щоб прискорити процес, а деталі обговорити пізніше.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Ця інформація з’явилась після того, як минулого тижня президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію, згідно з якою США мали б отримати 50% критично важливих мінералів.

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Як зазначили джерела агентства, це свідчить, що досягнення повної домовленості потребуватиме часу.

Відповідаючи на запитання, чи буде американська сторона продовжувати домагатися укладення угоди, представник команди Трампа на умовах анонімності сказав: "Безумовно, нам потрібно повернути цього хлопця (Володимира Зеленського – ред.) до реальності".

За словами джерел, для Трампа важливо, щоб він міг публічно повідомити американському народу, що США повертають гроші за надану допомогу.

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Ще одне джерело, знайоме з питанням, сказало, що Україна готова укласти угоду з адміністрацією Трампа.

 Інше джерело також сказало, що Київ готовий піти на угоду, але вона не повинна виглядати такою ж "хижою", як угода, яку вперше запропонували США.

Подробиці обговорення США потенційної угоди, включно з тим, хто в адміністрації допомагав складати початкову пропозицію, невідомі.

Переглянутий підхід – лише один із кількох, які обговорюють у Білому домі щодо того, як укласти угоду з Києвом найближчими тижнями, що є надзвичайно швидко.

Переглянутий, спрощений підхід допоможе Сполученим Штатам оминути численні юридичні та логістичні перешкоди і дасть їм час для пізніших переговорів щодо деталей розроблення, включно з розподілом доходів, зазначає агентство.

Нагадаємо:

Читайте також: Копалини в обмін ні на що: як Україну шантажували у Мюнхені та чому зірвалася угода з США.

СШАУкраїнапереговори
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