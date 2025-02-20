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Война 2025

Reuters: США могут заключить с Украиной упрощенное соглашение по недрам для ускорения процесса

Ирина Кутелева, Украинская правдаЧетверг, 20 февраля 2025, 09:08
Reuters: США могут заключить с Украиной упрощенное соглашение по недрам для ускорения процесса
Фото c Facebook Donald J. Trump

Администрация президента США Дональда Трампа может предложить Украине упрощенное соглашение по добыче полезных ископаемых, чтобы ускорить процесс, а детали обсудить позже.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Эта информация появилась после того, как на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение, согласно которому США должны были бы получить 50% критически важных минералов.

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Как отметили источники агентства, это свидетельствует, что достижение полной договоренности потребует времени.

Отвечая на вопрос, будет ли американская сторона продолжать добиваться заключения сделки, представитель команды Трампа на условиях анонимности сказал: "Безусловно, нам нужно вернуть этого парня (Владимира Зеленского – ред.) к реальности".

По словам источников, для Трампа важно, чтобы он мог публично сообщить американскому народу, что США возвращают деньги за оказанную помощь.

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Еще один источник, знакомый с вопросом, сказал, что Украина готова заключить сделку с администрацией Трампа.

 Другой источник также сказал, что Киев готов пойти на сделку, но она не должна выглядеть такой же "хищной", как сделка, которую впервые предложили США.

Подробности обсуждения США потенциальной сделки, включая то, кто в администрации помогал составлять первоначальное предложение, неизвестны.

Пересмотренный подход – лишь один из нескольких, которые обсуждают в Белом доме относительно того, как заключить соглашение с Киевом в ближайшие недели, что чрезвычайно быстро.

Пересмотренный, упрощенный подход поможет Соединенным Штатам обойти многочисленные юридические и логистические препятствия и даст им время для более поздних переговоров по деталям разработки, включая распределение доходов, отмечает агентство.

Напомним:

Читайте также: Ископаемые в обмен ни на что: как Украину шантажировали в Мюнхене и почему сорвалась сделка с США.

СШАУкраинапереговоры
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