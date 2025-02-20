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Війна 2025

Росія атакувала Україну 14-ма ракетами і 161-м безпілотником: вдалося збити 80 дронів

Ірина БалачукЧетвер, 20 лютого 2025, 10:24
Росія атакувала Україну 14-ма ракетами і 161-м безпілотником: вдалося збити 80 дронів
Збитий "Шахед". Фото ілюстративне з Telegram ДПСУ

У ніч на 20 лютого російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами і дронами по Україні: загалом застосували 14 ракет і 161 безпілотник; 158 БПЛА не досягли своїх цілей.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: Ракетами загарбники били по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині.

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Дослівно ПС: "Загалом застосовано до 14 ракет: крилаті – Х-101/Х-55см (пуски із Волгоградської області РФ), Калібр/Іскандер-К (із акваторії Чорного моря/Криму); балістичні – Іскандер-М/KN-23 (пуски – Воронезька область РФ). Інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється".

Деталі: Також росіяни запустили по Україні 161 ударний БпЛА типу Shahed та дрон-імітатор інших типів. Станом на 10:00 відомо про збиття 80-ти дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 78 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

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"Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині, ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи", – повідомили в Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУракетний ударбезпілотникиППО
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