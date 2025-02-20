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Война 2025

Россия атаковала Украину 14-ю ракетами и 161-м беспилотником: удалось сбить 80 дронов

Ирина БалачукЧетверг, 20 февраля 2025, 10:24
Россия атаковала Украину 14-ю ракетами и 161-м беспилотником: удалось сбить 80 дронов
Сбитый "Шахед". Фото иллюстративное из Telegram ГПСУ

В ночь на 20 февраля российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами и дронами по Украине: всего применили 14 ракет и 161 беспилотник; 158 БПЛА не достигли своих целей.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Ракетами захватчики били по объектам критической инфраструктуры Харьковской области.

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Дословно ВС: "Всего применено до 14 ракет: крылатые – Х-101/Х-55см (пуски из Волгоградской области РФ), Калибр/Искандер-К (из акватории Черного моря/Крыма); баллистические – Искандер-М/KN-23 (пуски – Воронежская область РФ). Информация о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара не обнародуется".

Детали: Также россияне запустили по Украине 161 ударный БПЛА типа Shahed и дрон-имитатор других типов. По состоянию на 10:00 известно о сбитии 80-ти дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Еще 78 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

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"Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесская и Киевская области. На Херсонщине, ударом вражеской управляемой авиабомбы частично разрушен подъезд многоэтажки, есть пострадавшие, продолжаются спасательные работы", – сообщили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Воздушные силы ВСУракетный ударбеспилотникиПВО
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