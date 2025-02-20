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Війна 2025

"Майбутнє України не може бути вирішене без них": у Франції розповіли про що Макрон говоритиме з Трампом

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Четвер, 20 лютого 2025, 11:51

Державний секретар Франції у справах Європи Бенжамен Хаддад підтвердив, що президент Емманюель Макрон наступного тижня вирушить з візитом до США.

Джерело: Le Figaro, "Європейська правда"

Деталі: Хаддад підтвердив заяву президента США Дональда Трампа про те, що він зустрінеться зі своїм французьким колегою "дуже скоро, можливо, в понеділок".

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"Він (Макрон – ред.) приїде, щоб виступити від імені європейців і сказати, що майбутнє України не може бути вирішене без них", – зазначив він.

Хаддад вважає, що Європа має низку козирів, які можна розіграти на переговорах, починаючи з підтримки України, яка "більша, ніж у Сполучених Штатів".

Коментуючи слова Трампа про те, що Зеленський є "диктатором без виборів", Хаддад підкреслив, що "єдиний диктатор у цій війні – Путін, а Зеленський – герой".

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Раніше радник Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив, що Макрон наступного тижня здійснить візит до Сполучених Штатів на тлі активізації "миротворчих зусиль" адміністрації Трампа.

Також наступного тижня приїде до Вашингтона  прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

МакронТрампСША
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