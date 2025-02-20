"Будущее Украины не может быть решено без них": во Франции рассказали о чем Макрон будет говорить с Трампом

Государственный секретарь Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад подтвердил, что президент Эмманюэль Макрон на следующей неделе отправится с визитом в США.

Источник: Le Figaro, "Европейская правда"

Детали: Хаддад подтвердил заявление президента США Дональда Трампа о том, что он встретится со своим французским коллегой "очень скоро, возможно, в понедельник".

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"Он (Макрон – ред.) приедет, чтобы выступить от имени европейцев и сказать, что будущее Украины не может быть решено без них", – отметил он.

Хаддад считает, что у Европы есть ряд козырей, которые можно разыграть на переговорах, начиная с поддержки Украины, которая "больше, чем Соединенных Штатов".

Он также назвал в качестве рычагов "экономическое давление на Россию" и "нашу способность предоставить гарантии безопасности".

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Комментируя слова Трампа о том, что Зеленский является "диктатором без выборов", Хаддад подчеркнул, что "единственный диктатор в этой войне – Путин, а Зеленский – герой".

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Макрон на следующей неделе совершит визит в Соединенные Штаты на фоне активизации "миротворческих усилий" администрации Трампа.

Также на следующей неделе приедет в Вашингтон премьер-министр Великобритании Кир Стармер.